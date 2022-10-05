وأشارت السفارة -بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الوطنية الليتوانية- إلى أن هذا التمويل يشكل جزءًا من حزمة مساعدات بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة أوكرانيا و17 دولة أخرى قدمت مساهمات كبيرة لدعم كييف في تصديها للتدخل الروسي، مشيرة إلى أن حزمة المساعدة تهدف إلى "تعزيز قدرة القوات المسلحة الليتوانية على ردع التهديد الروسي المتزايد، كما يجب أن تساعد أيضا في تعويض القدرة العسكرية لليتوانيا، التي تشاركها الدولة مع أوكرانيا".

وقال السفير الأمريكي لدى ليتوانيا روبرت جيلكريست -في بيان له-: "كانت قيادة ليتوانيا في المنطقة والدعم العسكري للدفاع عن أوكرانيا حاسمة في جهود الشعب الأوكراني لصد الهجوم الروسي. إن هذه الأموال ستساعد ليتوانيا على إعادة بناء قدرات دفاعية مهمة من أجل حمايتها مما سيعزز أيضا الجناح الشرقي للناتو".

من جانبه، قال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس إن هذا الدعم يظهر أن التزام الولايات المتحدة بالأمن الإقليمي "لا يزال قويا ومتزايدا".