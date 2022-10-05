اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إثيوبيا توافق على دعوة الاتحاد الإفريقى لإجراء محادثات سلام مع جبهة تيجراى

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 09:31 ص
إثيوبيا توافق على دعوة الاتحاد الإفريقى لإجراء محادثات سلام مع جبهة تيجراى رئيس الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد
وكالات

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وافقت الحكومة الإثيوبية على دعوة الاتحاد الإفريقي لإجراء محادثات سلام مع جبهة تيجراي في جنوب إفريقيا، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أعرب رئيس الاتحاد الإفريقي عن "قلقه العميق" من تجدد القتال في شمال إثيوبيا بين الحكومة وجبهة تحرير شعب تيجراي، ودعا إلى "وقف التصعيد".

وفي بيان للاتحاد الإفريقي، دعا موسى فقي محمد إلى "وقف فوري للأعمال العدائية وحضّ الطرفين على استئناف المحادثات سعياً إلى حل سلمي" للصراع المستمر منذ نوفمبر 2020، بعدما استؤنف القتال، بعد هدنة استمرت خمسة أشهر.

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