اليوم السابع
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أول زيارة ملكية لأمريكا منذ انتقال هارى وميجان.. جولة مفاجأة للأميرة آن بنيويورك

الأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:23 م
أول زيارة ملكية لأمريكا منذ انتقال هارى وميجان.. جولة مفاجأة للأميرة آن بنيويورك الأميرة آن
كتبت ريهام عبد الله

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قامت الأميرة آن بجولة سريعة فى مدينة نيويورك الأمريكية أمس الثلاثاء، حيث أصبحت أول شخصية من العائلة المالكة البريطانية تزور الولايات المتحدة منذ انتقال الأمير هارى وميجان ماركل إلى كاليفورنيا في عام 2020.

أثبتت الأميرة الملكية، البالغة من العمر 72 عامًا، سبب وصفها في كثير من الأحيان بـ "الملكية الأكثر جدية في العمل" حيث ظهرت بشكل مفاجئ فى مدينة نيويورك لزيارة العديد من المواقع المختلفة وتقديم الجوائز، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

 

الأميرة الملكة آن
الأميرة آن

 

الأميرة آن
الأميرة آن

 

ميجان ماركل والأمير هارى
ميجان ماركل والأمير هارى

 

وزيارتها للولايات المتحدة هي أول رحلة يقوم بها عضو بارز في العائلة المالكة منذ تنحي هاري وميجان عن منصبهما من العائلة المالكة وانتقالهما إلى سانتا باربرا، كاليفورنيا، قبل وقت قصير من تفشي الوباء.

وهي أيضًا الزيارة الأولى منذ مقابلة دوق ودوقة ساسكس المثيرة للجدل مع المذيعة أوبرا وينفري في مارس 2021، حيث وجهوا مزاعم بالعنصرية ضد أحد كبار أفراد العائلة، لم يسموهما.

لكن المشجعين الملكيين الذين ربما كانوا يخشون من استقبال فاتر للأميرة الملكية وسط الخلاف شعروا بالارتياح بلا شك لرؤية آن يتم الترحيب بها بأذرع مفتوحة من قبل سكان نيويورك.

وفي حديثها إلى أوبرا العام الماضي، أشارت ميجان ماركل دوقة ساسكس، التي كانت حامل بطفلتها الأصغر ليليبت في ذلك الوقت، إلى المناقشات التي زُعم أنها أجرتها مع أعضاء العائلة المالكة البريطانية أثناء حملها بطفلها الأكبر، أرشي، وزعمت أن هناك "محادثات ومخاوف بشأن مدى سواد بشرته عند ولادته".


ميجان ماركل

الاميرة ان

الاميرة الملكية

العائلة المالكة البريطانية



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