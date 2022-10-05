أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من صكوك الأضاحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إستقبال 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الأضاحى، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف، ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من هذا المنطلق استقبلت مديرية أوقاف الأقصر، الدفعة الرابعة من الدفعات المخصصة من قبل الوزارة لمحافظة الأقصر من لحوم صكوك الأضاحي والإطعام لهذا العام 2022، وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار من الود والحب والاحترام والإهتمام الذى توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر، وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، حيث حضر إستلام اللحوم برفقة خالد عبدالغنى ممثل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر.

فيما كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تواصل فعاليات المديرية لدعم الأطفال داخل المساجد ضمن فعاليات "البرنامج الصيفي للطفل"، وذلك برعاية وزارة الأوقاف بعنوان "حق الطفل"، حيث أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن توالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، حيث بلغ عدد المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل 319 مسجداً.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه نجحت المديرية خلال الجلسات فى 319 مسجداً فى عقد عدد 2424 جلسة ضمن حق الطفل الصيفى، حيث يتم العمل بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيها بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.



استقبال 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الأضاحى



أوقاف الأقصر تستقبل 2 طن لحوم



وصول 2 طن لحوم بالدفعة الرابعة من مشروع لحوم صكوك الأضاحى



