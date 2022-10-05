أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. ارتفاع مؤشرات البورصة وهبوط الذهب

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات سوق الذهب والبورصات وأسواق العملات وكذلك نشاط الوزارات المختلفة، وفيما يلي أبرز الأخبار الأقتصادية.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.88%

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.163 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 10010 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12330 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 4048 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3156 نقطة.

فرنسا: خزانات الغاز باتت ممتلئة بنسبة تزيد على 99% استعدادا لفصل الشتاء