اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:20 ص
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6 نصائح لصحة القولون.. منها تناول الخضراوات والتمارين الرياضية

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:00 ص
6 نصائح لصحة القولون.. منها تناول الخضراوات والتمارين الرياضية القولون
كتب – حسام الشقويرى

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يعتبر سرطان القولون ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، ومع استمرار ارتفاع الحالات لدى الشباب ، خفضت جمعية السرطان الأمريكية العمر إلى 45 عامًا لإجراء تنظير القولون ، و يمكن أن تساعد الفحوصات المبكرة الأطباء في تشخيص المزيد من الحالات وربما الوقاية من سرطان القولون لدى العديد من المرضى، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

فيما يلي 6 نصائح لصحة القولون:

1 - مشاهدة النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

يزيد حمل الوزن الزائد على جسمك من خطر الإصابة بسرطان القولون إلى جانب أنواع مختلفة من السرطان، و 30 دقيقة فقط من التمارين لبضعة أيام في الأسبوع يمكن أن تحدث فرقًا ليس فقط في صحتك العامة ، ولكن أيضًا لصحة القولون. جرب المشي.

2 - تناول الخضار والأطعمة الغنية بالألياف.

إن اختيار الأطعمة الصحية أمر بديهي في أي قائمة تتعلق بالصحة ، ولكنه ينطبق بشكل خاص على صحة القولون، و يمكن أن تساعد العناصر مثل الخضار والأطعمة الغنية بالألياف في الوقاية من سرطان القولون ، بينما يمكن للأطعمة المقلية واللحوم المصنعة أن تساعد في تسريع المشكلات.

3 - الحد من الكحول والتدخين.

يجب ألا يزيد استهلاك الكحول عن مشروب واحد في اليوم للنساء أو مشروبين في اليوم للرجال،  وإذا كنت تدخن ، توقف عن التدخين ، لأنه لا يخدم الجسم جيدًا بأي صفة!

4 - شرب الكثير من السوائل.

شرب الكمية الموصى بها من الماء كل يوم يحافظ على صحة الجسم كله ، بما في ذلك القولون ، ويعمل بشكل صحيح.

5 - حركات أمعاء منتظمة.

لم يتم تصميم القولون الخاص بك للاحتفاظ بالنفايات ، لذلك من المهم أن يكون لديك 1-2 حركة أمعاء كل يوم للحفاظ على صحة القولون.

6 - احصل على تنظير القولون.

يعتبر تنظير القولون أكثر من مجرد أداة فحص، و للوقاية من السرطان عن طريق اكتشاف التغيرات السابقة للتسرطن ، والتي تسمى الزوائد اللحمية ، وإزالتها قبل أن تتطور إلى سرطان.

 

 

 


سرطان القولون

القولون

الأمعاء

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