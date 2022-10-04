اليوم السابع
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وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر.. يوم مشهود لن ينساه التاريخ

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 04:32 م
وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر.. يوم مشهود لن ينساه التاريخ الدكتور علي المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية
‏كتب مدحت وهبة

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أرسل الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لنصر أكتوبر المجيد.
 
وأكد ‏الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن حرب اكتوبر اثبتت للجميع ان القوات ‏المسلحة هي الدرع والسيف الذي يحمي هذا الوطن العظيم، ‏وأضاف علي المصيلحي أن انتصار أكتوبر ‏يوم مشهود لن يغيب عن عقول المصريين وعن ذاكرة الوطن ‏بصفة خاصة والعرب بصفة عامة لأنه أعاد للكل الاعتزاز ‏والكرامة، مؤكداً أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة ‏في تاريخ العسكرية المصرية والعربية أيضًا.
 
كما اثنى وزير  التموين على الدور التنموي الذي تؤديه القوات  المسلحة في ‏بناء الدولة المصرية الحديثة ، بالإضافة إلى حفاظها على ‏الأمن القومي المصري ، واختتم الوزير برقيته بالتأكيد ‏على الاستمرار في العمل لبناء الجمهورية الجديدة، داعياً ‏المولى عز وجل للرئيس بدوام التوفيق وعلى مصر ‏الحبيبة بدوام الازدهار والنماء.

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