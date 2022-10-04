وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر.. يوم مشهود لن ينساه التاريخ

‏كتب مدحت وهبة

أرسل الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ‏بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد ‏الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن حرب اكتوبر اثبتت للجميع ان القوات ‏المسلحة هي الدرع والسيف الذي يحمي هذا الوطن العظيم، ‏وأضاف علي المصيلحي أن انتصار أكتوبر ‏يوم مشهود لن يغيب عن عقول المصريين وعن ذاكرة الوطن ‏بصفة خاصة والعرب بصفة عامة لأنه أعاد للكل الاعتزاز ‏والكرامة، مؤكداً أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة ‏في تاريخ العسكرية المصرية والعربية أيضًا.

كما اثنى وزير التموين على الدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة في ‏بناء الدولة المصرية الحديثة ، بالإضافة إلى حفاظها على ‏الأمن القومي المصري ، واختتم الوزير برقيته بالتأكيد ‏على الاستمرار في العمل لبناء الجمهورية الجديدة، داعياً ‏المولى عز وجل للرئيس بدوام التوفيق وعلى مصر ‏الحبيبة بدوام الازدهار والنماء.