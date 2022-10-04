وزير التموين يهنئ الرئيس السيسى بانتصارات أكتوبر.. يوم مشهود لن ينساه التاريخ

أرسل الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ49 لنصر أكتوبر المجيد.
وأكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حرب اكتوبر اثبتت للجميع ان القوات المسلحة هي الدرع والسيف الذي يحمي هذا الوطن العظيم، وأضاف علي المصيلحي أن انتصار أكتوبر يوم مشهود لن يغيب عن عقول المصريين وعن ذاكرة الوطن بصفة خاصة والعرب بصفة عامة لأنه أعاد للكل الاعتزاز والكرامة، مؤكداً أن انتصار أكتوبر المجيد سيظل علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية والعربية أيضًا.
كما اثنى وزير التموين على الدور التنموي الذي تؤديه القوات المسلحة في بناء الدولة المصرية الحديثة ، بالإضافة إلى حفاظها على الأمن القومي المصري ، واختتم الوزير برقيته بالتأكيد على الاستمرار في العمل لبناء الجمهورية الجديدة، داعياً المولى عز وجل للرئيس بدوام التوفيق وعلى مصر الحبيبة بدوام الازدهار والنماء.
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