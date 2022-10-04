ناجى شحاتة أحد ضباط المجموعة 139 صاعقة: تكريم الرئيس السيسى اليوم شرف كبير

كتب محمد شرقاوى

علق اللواء ناجى شحاتة أحد ضباط المجموعة 139 صاعقة التى شاركت فى نصر أكتوبر المجيد، على تكريم الرئيس السيسى له فى الندوة التثقيفية التى أقامتها القوات المسلحة اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى 49 لانتصار أكتوبر، قائلا: "تحية الرئيس السيسى اليوم باحتفال نصر أكتوبر فاقت كل الحدود وغير متوقعة، وشرف كبير لينا أن رئيس الجمهورية يكرم 5 من مقاتلى الصاعقة أمام شعب مصر ومش هننساه أبدا فى حياتنا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى: "حاربنا من أجل مصر ولم يكن لنا أى مطمع، وكنا رايحين نحمى تراب مصر بدمنا ومهما بذلنا من جهد ضد شارون وقواته، ولولا وجود ربنا معانا ما كنا عملنا حاجة".

وتابع : "حافظ تفاصيل حرب 73 بالكامل حتى الآن، ومحفورة فى قلبى وعقلى، ودونا أسماء الشهداء والمشاركين فى المجموعة 139 صاعقة المشاركة فى أكتوبر فى متحف، وفخورين بوجود حراسة على منطقة دك قوات الصاعقة للإسرائيليين".