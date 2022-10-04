مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله بقرية أبو مناع غرب في قنا

لقى شاب مصرعه، صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية أبو مناع غرب فى مركز دشنا، شمال قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب صعقًا بالكهرباء داخل منزله، بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، وتبين مصرع عبد الحميد. أ، 22 عاما وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاستخراج تصاريح الدفن.

كما أصيب شاب بطلقات نارية، بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شاب بطلقات نارية فى ظروف غامضة بقرية الحجيرات بقنا، وتبين إصابة محمد.ح، 27 عاما، بطلقات نارية، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.