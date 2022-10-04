مشاورات مصرية أمريكية فى وزارة الخارجية حول الأوضاع بليبيا ومياه النيل

كتب أحمد جمعة

استقبل السفير د. حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، وأعضاء القطاع الأمريكي بوزارة الخارجية وفداً من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في سياق زيارتهم الحالية إلى مصر، حيث ركزت أعمال الاجتماع على تبادل الرؤى بشأن موضوعات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

واستهل مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية الاجتماع بكلمة أشار خلالها إلى عناصر علاقات الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وضعاً في الاعتبار الأهمية الإقليمية والجيواستراتيجية لمصر، وكذا تعقيدات الموقف الإقليمي.

وقد تضمن الاجتماع مباحثات اشتركت فيها قطاعات وزارة الخارجية المعنية بالموضوعات محل الاهتمام المصرى الأمريكى المشترك مثل القطاع الإفريقى والعربي والسودان وحقوق الإنســان والاقتصادي وإدارات ليبيا وإسـرائيل وفلســطين ومياه النيل والبيئة ومكافحة الإرهاب، مقدمين رؤية مصر للتعاون الثنائي المصري الأمريكي المرجو، وللدور المنوط بالوفد الأمريكي بهدف تحقيق المزيد من التقارب.