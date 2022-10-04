مسجد المعينى بدمياط أحد المساجد الأثرية يرجع لسنة 710 هجرية في عهد المماليك

وأنشئ فى عهد المماليك وبالتحديد فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 710 هجرية "1310 ميلادى"، وينسب إلى محمد بن محمد بن معين الفارسكوري، والذي قام بتأسيسه تخليدا لذكرى جده معين الدين.

ويعد المسجد من المساجد النادرة فى الوجه البحرى خاصة فى تخطيطه وزخارفه وطريقة بنائه، فقد بنى المسجد على الطراز المملوكي واستخدم كمدرسة، ويتكون المسجد من صحن مفتوح أرضيته محلاه بالفسيفساء، ويضم أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة، وكل إيوان منها له سقف مزين بالأخشاب بديعة الزخارف، وكانت الأيونات مخصصة لتدريس المذاهب الإسلامية الأربعة، وجميع أسقف المسجد ذات زخارف بديعة الصنع. ويقال أن السلطان الظاهر بيبرس هو الذي حضر وفاة جمال الدين أثناء مرضه بدمياط وجهز وبني له هذا المقام في القرن السابع الهجري.

مازال هذا المسجد في موقعه حتى الآن وتقام به الصلوات وصلاة الجمعة ويحرص عدد كبير من أبناء دمياط وخاصة منطقة شارع وسوق الشرباصي علي التردد على المسجد والصلاة فيه.