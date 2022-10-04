اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:22 ص
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مسجد المعينى بدمياط أحد المساجد الأثرية يرجع لسنة 710 هجرية في عهد المماليك

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 ص
مسجد المعينى بدمياط أحد المساجد الأثرية يرجع لسنة 710 هجرية في عهد المماليك مسجد المعينى بدمياط أحد المساجد الأثرية
دمياط معتز الشربينى

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تضم محافظة دمياط عددا من المساجد العريقة الأثرية بعضها يسجل مسجد أثري وجميعا مساجد قائمة وتشهد على تاريخ محافظة دمياط، ويعد مسجد المعينى بمدينة دمياط أحد المساجد الأثرية بمحافظة دمياط بل ويعد أحد أقدم خمسة مساجد فى أفريقيا، ويقع بقلب مدينة دمياط فى الشارع المواجه لمنطقة عمر أفندى بالمحافظة كان المسجد وقت إنشائه يقع على النيل مباشرة، وقد تم تشييده فوق قناطر ليكون مرتفعا على مياه النيل وكان يقع بالحى التجارى جنوب محافظة دمياط بسوق الأرز. 

وأنشئ فى عهد المماليك وبالتحديد فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 710 هجرية "1310 ميلادى"، وينسب إلى محمد بن محمد بن معين الفارسكوري، والذي قام بتأسيسه تخليدا لذكرى جده معين الدين.

ويعد المسجد من المساجد النادرة فى الوجه البحرى خاصة فى تخطيطه وزخارفه وطريقة بنائه، فقد بنى المسجد على الطراز المملوكي واستخدم كمدرسة، ويتكون المسجد من صحن مفتوح أرضيته محلاه بالفسيفساء، ويضم أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة، وكل إيوان منها له سقف مزين بالأخشاب بديعة الزخارف، وكانت الأيونات مخصصة لتدريس المذاهب الإسلامية الأربعة، وجميع أسقف المسجد ذات زخارف بديعة الصنع. ويقال أن السلطان الظاهر بيبرس هو الذي حضر وفاة جمال الدين أثناء مرضه بدمياط وجهز وبني له هذا المقام في القرن السابع الهجري.

مازال هذا المسجد في موقعه حتى الآن وتقام به الصلوات وصلاة الجمعة ويحرص عدد كبير من أبناء دمياط وخاصة منطقة شارع وسوق الشرباصي علي التردد على المسجد والصلاة فيه.

 
 
مسجد المعينى بدمياط أحد المساجد الأثرية (1)
 

 

مسجد المعينى بدمياط أحد المساجد الأثرية (2)
 

 

مسجد المعينى بدمياط أحد المساجد الأثرية (3)
 

 

مسجد المعينى بدمياط أحد المساجد الأثرية (4)
 

 


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