مزهرية صينية "عادية" قيمتها ألفين يورو تباع بـ8 ملايين يورو.. اعرف قصتها

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن مزهرية صينية "عادية" تبلغ قيمتها 2000 يورو عرضت للبيع بالمزاد فى فرنسا، بيعت بنحو ثمانية ملايين يورو بعد حرب مزايدة شرسة بين المشترين - أغلبهم صينيين- لاقتناعهم بأنها قطعة أثرية نادرة تعود إلى القرن الثامن عشر.

وأوضحت الصحيفة أنه عند البيع فى قرية فونتان بلو بالقرب من باريس، اندهش الباعة بالمزادات حيث استمرت العروض من حوالى 30 مزايديًا صينيًا بشكل رئيسي. وعند انتهاء المزاد، تم بيع المزهرية مقابل 7.7 مليون يورو - ما يقرب من 4000 ضعف قيمتها المقدرة. ومع رسوم البائع، كان سعر الشراء النهائى 9.12 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أنه تم عرض المزهرية الخزف المصنوعة من طراز تيانكيوبينج فى المزاد من قبل امرأة تعيش فى أقاليم ما وراء البحار تركتها والدتها الراحلة. لم تر البائعة التى لم تكشف عن اسمها المزهرية التى يبلغ ارتفاعها 54 سم، لكنها رتبت لأخذها من منزل والدتها فى بريتانى إلى باريس لبيعها من قبل "أوسينات" دار المزاد.

وقالت البائعة للخبير فى دار المزاد إن المزهرية كانت فى الأصل مملوكة لجدتها، إحدى جامعات التحف الباريسية.

وتنافس ما يقرب من 30 من المشترين المحتملين فى حرب العطاءات.

وقال جان بيير أوسينات من دار المزادات إنها "قصة مجنونة. البائعة تعيش بعيدًا ولم تر المزهرية لقد ورثتها من والدتها التى ورثتها بدورها من والدتها التى كانت من كبار هواة جمع التحف فى باريس فى القرن الماضي".

وأوضحت الصحيفة تيانكيوبينج تعنى "الكرة السماوية" وتدل على شكل المزهرية، وهى عبارة عن خزف أزرق وأبيض مغطى بالمينا ومزين بالتنانين والسحب. وقالت دار المزادات إنها تعود إلى القرن العشرين ووصفتها بأنها "عادية للغاية". وقال الخبير إنها لو كانت أقدم من 200 عام لأصبحت نادرة للغاية.

قال سيدريك لابورد، مدير فى "أوسينا " "منذ لحظة نشر الكتالوج، رأينا أن هناك اهتمامًا هائلًا مع المزيد من الصينيين يأتون لرؤية المزهرية. لا يزال خبيرنا يعتقد أنها ليست قديمة. الصينيون متحمسون لتاريخهم ويفخرون بامتلاك تاريخهم. وقال أن المشترى صيني.