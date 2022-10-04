مركز أبحاث أمريكى: تكرار العنف فى الانتخابات النصفية يهدد استقرار واشنطن

كتبت ريم عبد الحميد

حذر مركز أبحاث أمريكى من احتمالية ان تشهد الولايات المتحدة عنفا فى موسم الانتخابات القادمة، وقال إن حدوث ذلك من شأنه أن يقوض الديمقراطية فى البلاد وعلاقة واشنطن بحلفائها وقتها فى مواجهة خصومها.

وقال تقرير لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، إنه فى الأسبوعين اللذين سبقا الانتخابات النصفية الأخيرة فى 2018، هز الولايات المتحدة أربع هجمات إرهابية محلية، جميعها ، كانت جميعها تسعى لطرق مختلفة من تقديم رسائل سياسية.

فتم فى البداية إرسال 16 قنبلة إلى شخصيات بارزة فى الحزب الديمقراطية وكان الجانب الأكبر منها متروك من قبل أنصار الرئيس ترامب المتشددين الذين كانوا يسعون إلى الترهيب والتخويف.

وبعد أيام من العثور على القنابل الأولى، أطلق شخص عنصرى النار على اثنين من المتسوقين السود وقتلهما فى ولاية كنتاكى. وفى أكتوبر، تم قتل 11 من المصلين فى معبد يهودى. وفى أوائل نوفمبر، أطلق شخص النار على استوديو يوجا وقتل شخصين.

وشاب انتخابات عام 2020 وما بعدها عنفا مماثلا، كان أبرز مثال على ذلك اقتحام مبنى الكونجرس . كما أن انتخابات 2016 التي انتصر فيها ترامب، أثارت موجة من جرائم الكراهية التي تستهدف الأقليات ووثق مركز الفقر الجنوبى 900 بلاغا من المضايقات والتخويف فى الأيام العشرة التي تلت الانتخابات. كما شهد انتخاب ترامب وتتويجه أعمال شغب واسعة، بما فى ذلك فى واشنطن.

والآن، فإن الخبراء والكيانات الحكومية على حد السواء يحذرون من عنف، أغلبه من اليمين المتطرف، قبل وبعد الانتخابات النصفية المقررة فى نوفمبر المقبل، حيث تم وضع بعض القضايا ف إطار وجودى مثل الإجهاد وعنق الأسلحة، ناهيك عن تصوير لبعض لها كاستفتاء على الرئيس السابق ترامب الذى يواجه تحقيقا فيدراليا بسبب تعامله مع الوثائق السرية.

ولم يكن العنف السياسى الذى يسبق الانتخابات الأمريكية قادرا فقط على ثنى المواطنين عن المشاركة فى التصويت، لكمنه يمكن أن يوض الديمقراطية الأمريكية واستقرار الولايات المتحدة بطرق عديدة.