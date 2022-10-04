محافظ سوهاج يكلف نائب رئيس مدينة طما بتسير الأعمال للمركز لحين شغل الوظيفة

سوهاج محمود مقبول

أصدر اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، القرار رقم 653 بتاريخ اليوم الثلاثاء والذى يتضمن تكليف أيوب عبدالعزيز أبوزيد أيوب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما حاليا بالقيام بتسير الأعمال بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية وتلغى أي قرارات تخالف ذلك ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الإختصاص تنفيذه.

وتضمن القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن تنظيم الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وعلى القانون 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحتة التنفيذية وعلى قرار وزير التنمية المحلية رقم 330 لسنة 2022م بشأن إحالة حازم على أحمد أبوالخير للمعاش إعتبارا من 4/ 10 / 2022 م وعلى ما أرتيناه للصالح العام ولصالح العمل.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أصدر قبل ذلك قرارا بحركة تنقلات لرؤساء القرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمالى المحافظة، وذلك للصالح العام.

وشمل القرار تكليف وائل ابوعليو رئيس الوحدة المحلية لقرية شطورة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية بنجا وتكليف السيد البحيرى رئيس الوحدة المحلية لقرية الصفيحة للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية شطورة، وتكليف أشرف عبدالرحيم رئيس الوحده المحلية لقرية بنجا للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية نزلة القاضى، وتكليف حسام جابر رئيس الوحدة المحلية لقرية القاضى للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية الصفيحة ، وتكليف رمضان يونس رئيس الوحدة المحلية لقرية نجوع الصوامعة غرب بالاستمرار فى عمله بذات الوحدة.

وكلف المحافظ الجهات المعنية بتنفيذ القرار، مؤكدا علي ضرورة العمل من اجل راحة المواطنين وتلبية متطلباتهم وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة.