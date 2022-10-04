محافظ المنوفية يلتقى أهالى عزبة خضر عبدة بمليج ويوجه ببحث شكواهم

المنوفية - فريق المحافظات

واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، سلسة لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين.

التقى المحافظ بعدد من أهالى عزبة خضر عبدة بقرية ميت عافية التابعة للوحدة المحلية بمليج مركز شبين الكوم يلتمسون تركيب أعمدة إنارة بالطريق حفاظا على أمنهم وسلامة أسرهم، وقد كلف المحافظ رئيس مدينة شبين الكوم بإجراء معاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما وجه المحافظ مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع حي شرق شبين الكوم لاتخاذ اللازم تجاه شكوى مواطن يتضرر من وجود ورشة لتصنيع الاولوميتال بشارع شرف بالبر الشرقي داخل الكتلة السكنية مما يتسبب في الضوضاء والإزعاج للأهالى، والعرض عليه.

وخلال اللقاء استمع المحافظ الى عدد من أولياء أمور طلاب قرية كفر العلوى مركز تلا يتضررون من تداخل أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد مصطفي ربيع المنشاوى بالقرية مع بداية العام الدراسي، الأمر الذى أدى الى نقل الطلاب إلى قري مجاورة مما يمثل جهدا شاقا عليهم ، وعلى الفور وجه المحافظ مدير هيئة الأبنية التعليمية بسرعة إنهاء الأعمال حرصا على الطلاب ، و كلف المحافظ مدير إدارة شبين الكوم التعليمية بدراسة طلب مواطنة بنقل حفيدتها الى مدرسة السيدة خديجة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية مراعاة لظروف والديها الصحية الصعبة مشيرا الى أنه لامانع مراعاة لظروفها.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة السادات بدراسة طلب مواطنة تعمل بالوحدة المحلية لقرية كفر داود وتلتمس نقلها إلى مدينة السادات محل سكنها مراعاة لسنها وظروفها الصحية ، ووافق المحافظ على طلب مواطن بناحية عشما مركز الشهداء من ذوى الاحتياجات الخاصة يلتمس ندبه من العمل بمديرية التربية والتعليم إلى مديرية الأوقاف للعمل بأحد المساجد نظرا لظروفه الصحية.

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية له مراعاة لظروفه، وأحال المحافظ طلب مواطن من ناحية العزبة الغربية بشبين الكوم يلتمس تخفيض القيمة الايجارية لمحل يستأجره من محلات الحي الغربي أمام موقف مدينة السادات الى رئيس حى غرب للدراسة والعرض بمقترح مراعاة لظروفه الاجتماعية الصعبة.

كما أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية له لمساعدته على تحمل أعباء أسرته، يأتى ذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية للأسر الأولى بالرعاية.