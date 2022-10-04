محافظ القليوبية يتابع حملات النظافة والإشغالات بـ3 مدن.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدن بنها والخصوص وشبرا الخيمة، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل العقبات، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وفق الجداول الزمنية المحددة لها وإدخالها الخدمة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال إنشاء النصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة تخليدا لذكراهم وذلك بحديقة أتريب بمدينة بنها، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها وخلال الجولة وجه المحافظ بدفع الأعمال والانتهاء من باقي الاعمال استعدادا لاحتفالات نصر أكتوبر المجيدة.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد شوارع مدينة الخصوص لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات بالمدينة وأعمال الرصف التي تتم، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والالتزام بالمعايير القياسية لتنفيذ أعمال الرصف والعمل علي تسيير الحركة المرورية وزيادة صناديق القمامة بالشوارع الرئيسية ومراعاه المظهر الحضاري ورفع القمامة أولا بأول.

كما تفقد المحافظ، محور الخصوص الذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كم بدءً من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، بهدف تخفيف الضغط المروري علي محور العصار، حيث وجه المحافظ بالعمل علي نظافة المحور وعدم السماح بأي سيارات تلقي القمامة عليه أو في محيطه.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد طريق المنطقة الجغرافية أمام شركات البترول بمسطرد بشبرا الخيمة ومحور الخصوص، وذلك لمتابعة أعمال النظافة حيث وجه المحافظ بكنس الطريق من الجانبين وإزالة الأتربة ومنع أي تراكمات للقمامة وتكثيف المتابعة الميدانية لضبط أي سيارة تلقي القمامة بالشوارع الرئيسية.