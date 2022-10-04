مجموعة من موظفى كهرباء قاديشيا يقتحمون مصرفا فى طرابلس بلبنان.. فيديو

وكالات

اقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف fnb في طرابلس، احتجاجا على قرار المصرف حسم 3 % من رواتب ومستحقات الموظفين وفقا لروايتهم.

وفي وقت توقفت كل المعاملات داخل المصرف، بدأت عملية التفاوض بين ادارة البنك ووفد من نقابة موظفي قاديشا.

وأعلن الموظفون أن المصرف "لم يسلمهم رواتبهم حتى اللحظة ويريد أن يحسم 3 في المئة منها ومن المستحقات الأخرى، أي ما يعادل 500 الف ليرة لبنانية"، وأكدوا أنهم "لن يسمحوا بذلك وسيبقون داخل المصرف إلى ان تتراجع ادارته عن قرارها الجائر".

كما أعلنت ​جمعية المودعين​، أن موظفي ​كهرباء​ قاديشا في طرابلس يقتحمون فيرست ناشيونال بنك.

وتعمل نقابة عمال الشركة مع ادارة الفرع على التهدئة.

