قادرون على تحقيق معجزة العبور للجمهورية الجديدة.. غدا في اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى خلال الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ49 لنصر حرب أكتوبر المجيدة.. قادرون على تحقيق معجزة العبور للجمهورية الجديدة.. هناك قوى شر تضمر الحقد والكراهية.. والمصرى صانع الحضارة أقوى من تلك المساعى.. تغيير الواقع ليس بالكلمات والشعارات والأمانى وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمى وتوفير آليات وعوامل النجاح

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الرئيس السيسى: 6 أكتوبر سيظل خالدا فى ضمير الأمة العربية.. الشهيد البطل محمد أنور السادات اتخذ بجسارة قرار العبور العظيم.. وتحية وإجلال لكل من ساهم فى صنع أعظم أيام مصر فى تاريخها الحديث.. المصريون سيتجاوزون الظروف الصعبة بفضل الله.. قادرون على تجاوز الأزمة الاقتصادية العاملية بالجهد والعمل.. الفقر والجهل والتخلف الأعداء الحقيقيون لأى أمة.. ونسعى لبناء وتنمية وتعمير وتغيير حياة الناس للأفضل



الرئيس للمصريين: فلتكتبوا تاريخا من المجد يليق باسم مصر.. احتفاء كبير بأبطال المجموعة "139 صاعقة".. الرئيس ألبطال أكتوبر: "لنا عظيم الشرف إن احنا نشوفكم".. وترقية قائدى القوات البحرية والجوية إلى رتبة فريق