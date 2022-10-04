ضبط 25 كيلو هيرويين بحوزة تاجر مخدرات بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأدوات ومعدات لتصنيع مخدر الهيروين بالإسماعيلية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية بقيام (4 عناصر إجرامية ، لعدد ثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركزى شرطة "أبوصوير – القنطرة شرق" بالإسماعيلية) بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم، بحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.650 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 250 جرام – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – سيارة ملاكى – ميزان كهربائى – أدوات تصنيع مخدر الهيروين).