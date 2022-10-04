ضبط صاحب مخزن بالقاهرة لحيازته مستحضرات تجميل ومنشطات مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط صاحب مخزن بالقاهرة لحيازته مستحضرات تجميل وعقاقير طبية ومنشطات مجهولة المصدر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشاة ناصر بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (صاحب مخزن كائن بدائرة القسم) بحيازة عقاقير طبية ومنشطات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل المخزن ملكه بقصد الاتجار بها فى السوق السوداء .

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره عُثر بداخل المخزن على (كمية من العقاقير الطبية والمنشطات ومستحضرات تجميل)، وكذا ضبط ( 7 جركن بداخلهم مواد سائلة تستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل - برميل كرتون بداخله مادة بودرة بيضاء تستخدم فى تصنيع مستحضرات التجميل) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدر.

كما تم ضبط جوال بلاستيكى بداخله عبوات فارغة معدة للتعبئة - مجموعة ملصقات مدون عليها تاريخ الصلاحية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.