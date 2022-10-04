ضبط المتهمين بالتعدى على شخص وإجباره لتوقيع إيصال أمانة بمنطقة حلوان

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) وقرر بتضرره من (عاملين وشقيقة أحدهما، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) لقيام الأخيرة باستدراجه لمسكن أحدهم الكائن بدائرة القسم لإتمام عملية بيع شقة ملكه والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع (2) إيصال أمانة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن ضبط المشكو فى حقهم وبحوزتهم (2) إيصال أمانة المشار إليهما، وبمواجهتهم أمام اللواء علاء بشندي اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المُبلغ منذ عام بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مالى.