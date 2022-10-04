صعود 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "السيارات" بنسبة 3.2%

كتب هانى الحوتى

ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.8%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.5%، وزاد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، وصعد قطاعي البنوك والعقارات بنسبة 1.6%.

كما ارتفعت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف، ومواد البناء، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.7%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 10.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 690.786 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 503.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.7 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.41% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.53%، والعرب على 9.06%، واستحوذت المؤسسات على 35.12% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.87%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 126.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 83.8 مليون جنيه، 58.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 9923 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 1907 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.28% ليغلق عند مستوى 12253 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 4013 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 3167 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1213 نقطة.