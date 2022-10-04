اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

شيخ الأزهر الشريف يلتقى سفير البحرين

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:18 م
شيخ الأزهر الشريف يلتقى سفير البحرين شيخ الأزهر وسفير البحرين
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا للمملكة .وفق بيان لسفارة البحرين.
 
 وخلال اللقاء، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بالعلاقات الأخوية التي تربط بين الأزهر الشريف ومملكة البحرين والتي تتميز بعمقها ومتانتها، مثمنًا الدور الذي يقوم به  الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في خدمة القضايا العربية والإسلامية، معربًا عن شكره وتقديره للسفير هشام محمد الجودر على جهوده المخلصة في توثيق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والأزهر الشريف خلال فترة عمله، متمنيًا له النجاح والتوفيق.
 
 من جانبه، عبر السفير هشام محمد الجودر عن خالص شكره وتقديره لكافة المسؤولين بجمهورية مصر العربية، معربًا عن تقدير مملكة البحرين قيادةً وحكومة وشعبًا لدور الأزهر الرائد في ترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذي يسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم السلام وثقافة التسامح والتعايش المشترك بين مختلف الدول والشعوب.
 
 

سفير البحرين

شيخ الأزهر

مصر والبحرين

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

شيخ الأزهر يعزى إندونيسيا فى ضحايا حادث تدافع المشجعين بملعب كرة قدم

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 03:45 م

شيخ الأزهر يستقبل السفير المالى ويناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:42 م

بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان.. البحرين تنظم ملتقى الحوار مطلع نوفمبر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:34 م

عاهل البحرين يثمن مساعى شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان لتعزيز التعايش

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:29 م

مستشارة شيخ الأزهر تنفى انتماءها للجماعة المحظورة: ادعاءات باطلة وشائعات مغرضة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:45 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة