شيخ الأزهر الشريف يلتقى سفير البحرين

إيمان حنا

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هشام محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا للمملكة .وفق بيان لسفارة البحرين.

وخلال اللقاء، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بالعلاقات الأخوية التي تربط بين الأزهر الشريف ومملكة البحرين والتي تتميز بعمقها ومتانتها، مثمنًا الدور الذي يقوم به الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في خدمة القضايا العربية والإسلامية، معربًا عن شكره وتقديره للسفير هشام محمد الجودر على جهوده المخلصة في توثيق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والأزهر الشريف خلال فترة عمله، متمنيًا له النجاح والتوفيق.

من جانبه، عبر السفير هشام محمد الجودر عن خالص شكره وتقديره لكافة المسؤولين بجمهورية مصر العربية، معربًا عن تقدير مملكة البحرين قيادةً وحكومة وشعبًا لدور الأزهر الرائد في ترسيخ المبادئ الإسلامية السمحة، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذي يسعى دائمًا إلى ترسيخ قيم السلام وثقافة التسامح والتعايش المشترك بين مختلف الدول والشعوب.