زى النهاردة.. الشهود بـ"داعش عين شمس": المتهمون نظموا دورات تصنيع عبوات ناسفة

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 5 سنوات، استمعت دائرة الإرهاب، المنعقدة بمحكمة طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لأقوال الشهود فى محاكمة 14 متهمًا بخلية داعش عين شمس.

وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول المقدم "ع. ب"، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وقال بعد حلف اليمن، إن تحرياته توصلت إلى تحرك كوادر الإخوان لتكوى خلية تكفيرية، لتكفير رجال الجيش والشرطة والقضاء واستحلال أموال المسيحيين.

وأضاف الشاهد أن القيادى رجل الحمامصى هو من كون الخلية، وهى خلية عنقودية تم تكوينها من 14 عنصرًا، وعقدوا دورات تدريبية لتعليم كيفية تصنيع العبوات الناسفة، مشيرًا إلى أن عناصر الخلية تواصلوا عبر الإنترنت لتجنب الرصد الأمنى.

ووجهت النيابة للمتهمين وهم: "أ م ن" و"ح أ ع" وس ع" وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مالية، وأحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.