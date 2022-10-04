رئيس جامعة أسيوط يستقبل أعضاء صندوق وعلاج الإدمان والتعاطى

أسيوط - هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، علي حرص إدارة الجامعة علي تبني الحملات والمبادرات التوعوية والتثقيفية التي تعود بالنفع علي كافة منتسبيها من أفراد المجتمع الجامعي والطلاب، موضحاً خطورة تعاطي المخدرات علي الإنسان والبيئة المحيطة به وأهم آليات مكافحتها والقضاء عليها , مؤكداً سعي إدارة الجامعة في تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لنشر الفكر المستنير وتوعية كافة أفرادها بمخاطر الإدمان.

جاء ذلك خلال إستقبال سيادته لممثلي صندوق وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء وذلك بحضور محمد سيد، المشرف علي الصندوق بمحافظة أسيوط، ومحمد عصام الدين، المشرف على المبادرة بالجامعة.

وخلال استقبال الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لوفد الصندوق أكدد علي تنفيذ فعاليات توعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان ومخاطر التدخين والمواد الإدمانية وتعزيز الوعي والتثقيف بما يكفل تمكين أفراد المجتمع الجامعي من مواجهة مخاطر المخدرات، موضحاً انه يوجد 5 أفراد متطوعيين يومياً في الجامعة لتوعية الشباب وذلك من يوم الإثنين الي الأربعاء، مشيراً ان لجان الكشف عن التعاطي تتشكل بعضوية كلاً من أخصائي وحدة الكشف، أعضاء فنيين متخصصين في تحليل المخدرات، ممثل عن مصلحة الطب الشرعي.

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عن بدء أعمال الأساسات والخوازيق لمشروع مستشفى 2020 الجامعى الجديد لعلاج لأورام، والذى يعد أحد المشروعات القومية الهامة الجارى تنفيذه لخدمة عشرات الآلاف من مرضى الأورام من المترددين على معهد جنوب مصر للأورام وعلى قسم علاج الأورام و الطب النووى بكلية الطب ومستشفيات أسيوط الجامعية، جاء ذلك خلال تفقده لأعمال صب الأساسات الأولى لمشروع إقامة مستشفى 2020 الجامعى الجديد وذلك بحضور الدكتور محمد حلمى المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، واللواء أمجد شكري، مدير مشروعات سبيشيال جروب والدكتور يحي عبد العظيم، مدير المشروع بمركز الاستشارات الهندسية بجامعة أسيوط والمهندس حمدي عوض، مدير مشروعات شركة جاما للإنشاءات والمهندس محمد عبدالهادي مدير مشروعات مكتب THE للاستشارات الهندسية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، أن المشروع يمتد على مساحة 15 الف متر مربع ومن المقرر تنفيذه على 3 مراحل تدريجية ويشمل مستشفى كبرى تضم عدة مراكز طبية متخصصة لعلاج مختلف الفئات العمرية من المصابين بالأورام، بداية من العيادات الخارجية وأماكن إقامة الأطفال وغرف علاج اليوم الواحد لتلقى العلاج الكيماوى وغرف عمليات جراحية وفق أحدث النظم الطبية، وعنايات مركزة متخصصة للأطفال، كما تم تخصيص المركز الطبي الثانى لعلاج البالغين والسيدات والرجال ، أما المركز الثالث فيعمل على تقديم خدمة علاجية للمرضى، إلى جانب مركز بحثى وفق النظم العلمية العالمية لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة فى مجال تشخيص وعلاج الأورام.

وخلال الجولة أشار رئيس جامعة أسيوط إلى أهمية إسراع الخطى لتنفيذ المشروع وتذليل أية عقبات من أجل افتتاح المرحلة الأولى منه فى أقرب وقت ممكن لتحقيق خدمة المرضى والهدف المرجو من المشروع.