رئيس الوزراء الباكستاني يشكر الصين لمساعدتها ضحايا الفيضانات

أ ش أ

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن امتنان بلاده للصين لتقديمها المساعدات لضحايا الفيضانات في باكستان.

وأوضح شهباز شريف، في تغريدة له على تويتر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الحجم الإجمالي للمساعدات الصينية لضحايا الفيضانات في باكستان زاد من 400 مليون يوان صيني إلى 644 مليون يوان صيني.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني في تغريدته "يواصل أصدقاؤنا الصينيون مساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان، زاد الحجم الإجمالي للمساعدات من 400 مليون يوان صيني إلى 644 مليون يوان صيني، نحن نشكر بشدة الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني وجمعية الصليب الأحمر الصينية والمقاطعات الشقيقة والجيش الصيني للحصول على هذه المساعدات".