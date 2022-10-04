اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

خارجية اليابان تعلن طرد القنصل الروسى فى مدينة سابورو

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:48 ص
خارجية اليابان تعلن طرد القنصل الروسى فى مدينة سابورو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الخارجية اليابانية طرد القنصل الروسى فى مدينة سابورو وتمهله حتى 10 أكتوبر لمغادرة البلاد.

وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الروسية المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو، بعد القبض على القنصل الياباني في فلاديفوستوك متلبّسا بالتجسس، وأبلغته إعلان قنصله شخصية غير مرغوب فيها بروسيا.


وأوضحت الوزارة، في بيان: "تم استدعاء المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أبلغناه بإعلاننا قنصل القنصلية العامة اليابانية في فلاديفوستوك شخصية غير مرغوب فيها في روسيا؛ ما يحتم مغادرته الأراضي الروسية في غضون 48 ساعة".


وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني على ممارسات قنصله في روسيا.


اليابان

روسيا

القنصل الروسى

الخارجية اليابانية

مدينة سابورو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة