خارجية اليابان تعلن طرد القنصل الروسى فى مدينة سابورو

وكالات

أعلنت الخارجية اليابانية طرد القنصل الروسى فى مدينة سابورو وتمهله حتى 10 أكتوبر لمغادرة البلاد.

وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الروسية المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو، بعد القبض على القنصل الياباني في فلاديفوستوك متلبّسا بالتجسس، وأبلغته إعلان قنصله شخصية غير مرغوب فيها بروسيا.



وأوضحت الوزارة، في بيان: "تم استدعاء المبعوث المستشار بالسفارة اليابانية في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث أبلغناه بإعلاننا قنصل القنصلية العامة اليابانية في فلاديفوستوك شخصية غير مرغوب فيها في روسيا؛ ما يحتم مغادرته الأراضي الروسية في غضون 48 ساعة".



وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه تم تقديم مذكرة احتجاج للجانب الياباني على ممارسات قنصله في روسيا.