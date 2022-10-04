حبس شخصين انتحلا صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب على مالك مطعم بالجيزة

أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بانتحال صفة محصلين بشركة الكهرباء، والاستيلاء على مبلغ مالي من مالك مطعم، بحجة عدم إثبات مخالفات ضده.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك مطعم، اتهم فيه شخصين بالنصب عليه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وذكر أنهما انتحلا صفة محصلين بشركة الكهرباء، واستوليا منه على مبلغ مالي لعدم إثبات وتحرير مخالفات ضده.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وألقوا القبض عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.