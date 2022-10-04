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حالة أوراق "منجد" للمفتى بعد قتله والدته الضريرة بسبب زوجته فى البحيرة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:50 م
حالة أوراق "منجد" للمفتى بعد قتله والدته الضريرة بسبب زوجته فى البحيرة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة
البحيرة -فريق المحافظات

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قررت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي ، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، إحالة أوراق المتهم " خ.م.خ" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه ، لاتهامه بقتل المجنى عليها " خ.ع.خ".
 
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5158 لسنة 2022 جنح مركز شرطة المحمودية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اخطار يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها والدته الضريرة بدائرة المركز .
 
 
كشفت تحريات ضباط مباحث مركز المحمودية، قيام المتهم " خ.م.خ " منجد بقتل والدته المجني عليها الضريرة " خ.ع.خ" ، بأن قام بحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وتسلل الي غرفة نوم والدته بالطابق العلوي، وباغتها في مرقدها، وأطلق عليها عيارين ناريين استقرا بصدرها وبطنها، مما ادي الي وفاتها .
 
وتبين أن المتهم قتل، والدته الضريرة، ظنا منه خطأ أنها تسببت في إبعاد زوجته عنه، فأعد لذلك سلاح ناري بندقية خرطوش، ووضع بها طلقات نارية وارتكب الواقعة .
 
وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت ،إحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت قررها وحددت جلسة الانعقاد القادم للنطق في الحكم.
 

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