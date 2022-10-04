حالة أوراق "منجد" للمفتى بعد قتله والدته الضريرة بسبب زوجته فى البحيرة

البحيرة -فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات دمنهور ، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدي ، والمستشار تامر عتمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، إحالة أوراق المتهم " خ.م.خ" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لأبداء الرأي الشرعي في إعدامه ، لاتهامه بقتل المجنى عليها " خ.ع.خ".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5158 لسنة 2022 جنح مركز شرطة المحمودية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اخطار يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها والدته الضريرة بدائرة المركز .

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز المحمودية، قيام المتهم " خ.م.خ " منجد بقتل والدته المجني عليها الضريرة " خ.ع.خ" ، بأن قام بحيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وتسلل الي غرفة نوم والدته بالطابق العلوي، وباغتها في مرقدها، وأطلق عليها عيارين ناريين استقرا بصدرها وبطنها، مما ادي الي وفاتها .

وتبين أن المتهم قتل، والدته الضريرة، ظنا منه خطأ أنها تسببت في إبعاد زوجته عنه، فأعد لذلك سلاح ناري بندقية خرطوش، ووضع بها طلقات نارية وارتكب الواقعة .

وتحرر محضر بالواقعة ،وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت ،إحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت قررها وحددت جلسة الانعقاد القادم للنطق في الحكم.