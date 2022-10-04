جامعة سوهاج تشارك فى مسابقة التغيير المناخى "الإبداع للاستمرارية"

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أطلقت"هاكاثون الجامعات المصرية"، مسابقة الابتكار بعنوان التغيير المناخي "الإبداع للاستمرارية"، والتي تستهدف طلاب المرحلة الجامعية الأولي، و تهدف إلى زيادة وعي الأجيال القادمة حول التغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف القضايا في حياتنا.

وأكد عبد الخالق أن المسابقة تأتي في ضوء الإهتمام العالمي المُتزايد بقضية تغير المناخ، والتي تعُد إحدى أكثر القضايا الدولية إلحاحاً لتأثيرها الملحوظ والمتزايد على كافة الدول في شتي مناحي الحياة اليومية، بالإضافة إلى مشاركة مصر للمجتمع الدولي في تأكيد أهمية قضية تغير المناخ، والسعي للقيام بدور إيجابي ونشط لمواجهة العواقب المختلفة لها، وذلك من خلال استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP 27) والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر القادم.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بالجامعة ان المسابقة تهدف ايضاً إلى تحفيز الأفكار المُبتكرة للطلاب لمعالجة قضايا تغير المناخ التي تواجه البيئة المحلية والعالمية، والعمل على استغلال قدراتهم التقنية لتطوير أفكار مبتكرة ذات أهمية للدولة المصرية، بالإضافة إلى تنسيق وتكامل الجهود من كل من القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الملحة التي تسببها التغيرات المناخية، إلى جانب المُشاركة في تحديد ودراسة التحديات الحقيقية الناجمة عن تغير المناخ في مصر.

وأضاف حسانين أن المسابقة تتم وفقًا لجدول زمني، حيث يتم تقديم المشروع النهائي على موقع المسابقة حتى الساعة ١١:٥٩ من مساء يوم السبت القادم الموافق 15 أكتوبر الحالي، وستتم المسابقة على مرحلتين، الأولي تكون داخل كل جامعة بشكل مُستقل وتهدف إلى اختيار فريق واحد بمشروع واحد فقط، حيث يكون المشروع مُتعدد التخصصات (multi disciplinary)، لافتاً إلى انه للمشاركة بالمسابقة على الفرق سرعة تقديم المشاريع لوحدة الاستدامة في موعد غايته 10 أكتوبر الحالى، وفي المرحلة الثانية (التصفية النهائية) للمسابقة تقوم كل جامعة بعرض مشروع واحد فقط بها أمام لجان التحكيم لاختيار الفرق الفائزة.

من الجدير بالذكر أن مجالات المسابقة تتضمن شدة الحرارة في المدن أثناء النهار، الرفاهية الإجتماعية والإقتصادية، والحياة الطبيعية على الأرض، والعمل اللائق والنمو الاقتصادى، بالإضافة إلى المسح التصويري والاستشعار عن بعد،

والإبتكار في الأساليب الرقمية والتحليل المكاني، وأيضاً الحلول القائمة على الطبيعة، والتمدد العمراني، والتقنيات المعتمدة على الأقمار الصناعية، والتصميم المستدام الذكي، وأي مجالات أخرى ذات صلة، علماً بأنه سوف يتم إختيار 6 فرق فائزة بحيث يكون هناك ٣ مراكز للجامعات الحكومية ومركزين للجامعات الخاصة، ومركز للجامعات الأخرى، حيث تبلغ قيمة الجوائز كالأتي الجائزة الأولى 100 ألف جنيه، و الثانية 80 ألف جنيه، أما الجائزة الثالثة ستكون قيمتها 60 ألف جنيه، الرابعة بقيمة 40 ألف جنيه، الخامسة بقيمة 30 ألف جنيه، أما الجائزة السادسة تكون قيمتها 25 الف جنيه.