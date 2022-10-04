جامعة حلوان تفتتح معرض "انجاز 2022" على هامش مؤتمر التغيرات المناخية.. صور

كتب محمد صبحى

نظمت جامعة حلوان اليوم معرض فني "انجاز 2022" على هامش مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية والذي إفتتحه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة سناء حجازي مقرر المؤتمر.

وأشرف علي المعرض الفني المصاحب لمؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية لكلية الفنون الجميلة تحت رعاية الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة ، الدكتورة أمنية يحيي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد رضوان قائم بعمل رئيس قسم النحت والمعرض تحت اشراف الدكتور ايهاب الطوخي استاذ مساعد بقسم النحت.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على فكرة إعادة تدوير المخلفات و استغلالها و انتاج اعمال فنية لتوضيح دور الفن في نشر ثقافة إعادة تدوير المخلفات و الحفاظ على البيئة .

وتضمن المعرض عدد كبير من الأعمال الفنية الإبداعية والرائعة التي قدمها طلاب الفرقة اعدادي فنون كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معتمدين فيها على إعادة تدوير عدد كبير من المنتجات وبها توعية بخطورة هذه المخلفات على البيئة، وعرض الطلاب مشروعاتهم الابتكارية وظهرت في أعمال رائعة وكان منها :

مشروع فريق اللاما The Llama ويتحدث عن السعادة ووضع حدود لنفسك لتجد التوازن في حياتك ، اقتبس الفكرة من اللاما فهى رمز للسعادة و التوازن.

فريق صموله، والذي يتحدث عن التقدم التكنولوجي.

ومشروع “Eat the frog، الذي يحث علي المثابره في انجاز عملاً ما مهما كانت صعوبته.

وكذلك تمثال "نوستالجيا" ويشير إلى الحنين للماضي، رفض الحاضر و خوف التفكير في المستقبل، هو مرض نفسي خطير يشبه الغوريلا.

مشروع الحوت حيث تواجه البيئة البحرية الكثير من التهديدات التي تأتي من خارجها وتنذر بعواقب وخيمة ما لم يتم تدارك الامر.

مشروع تمثال (عزرائيل)، أسطورة عزرائيل أسطورة تتناقلها الأسماع ..آخذ الأرواح كائن مهيب مختلف له طابع عظيم.

مشروع Tierra تييرا، وتعد تييرا هي هجين من انسان و حيوان تعبر عن الارض. انوثتها تعبر عن الخصوبة و فستانها يعبر عن الطبيعة بالاشجار و الورود. ولكن في قلبها سهم من بلاستيك يقتلها كما يقتل التلوث ارضنا.

مشروع "فقدان الشهية - Anorexia nervosa" فكرة المشروع هي تجسيد حالة الانسان المصاب بمرض فقدان الشهية.

ومشروع رقم جلوس - Rakam Geloos، لمرحلة الثانوية العامة، لأنه غالبًا ما تكون المعايير التي نتوقع أن نلبيها مرتفعة جدًا ويمكن أن تكون مرهقة للغاية.

مشروع الغراب، الخامة المستخدمة : إطار السيارات "لك الظاهر و لكن لا تحكم بناءا عليه"، وهكذا نحكم علي الكثير من الأشياء في حياتنا مثل نظرتنا المتشائمة للغراب للونه الاسود علي الرغم من فوائده للبيئة و للإنسان ,بينما إطارات السيارات السوداء تظهر بوضوح فوائدها في حياتنا ولكن الواقع انها أحد الاسباب المباشرة لتلويث البيئة.

مشروع ال Recycle :العنكبوت وتم اختيار العنكبوت لانه بيشكل خطر على البشر والمدن واختيارنا كان لفصيلة الارمله السوداء وهي فصيله موجودة في امريكا الجنوبية بتقتل زوجها بعد الانجاب منه وتم تجميع اوراق الشجر في اكياس لعمل حجم العنكبوت بالداخل.

مشروع السمنة فهي مرض معقد و هي من الأمور الشائع هذه الايام وتعتبر واحدةً من أكثر مشكلات الصحة العامة في القرن الحادي والعشرين خطورة.

مشروع آخر يتكون من قنفذين يصل وزن الصغير خمسة كيلوجرامات و الكبير عشرة كيلوجرامات.

مشروع الحلزون تم عمل هذا المشروع مراعاةً لطبيعة تكوين الحلزون من نوع Neptunea stilesi و هو حلزون بحري، حيث يتكون من جزئين و هما جسد رخو لذج و هو يمثل الكائن الحي بنفسه، صدفة صلبة صعبة الكسر و هي تمثل الحماية لجسد الكائن.

مشروع العنقاء هو طائر اسطوري وجد في الحضارة الفارسية و الصينية و المصرية هو طائر يعيد احياء نفسه مرة تانية من الرماد و معروف انه ناري.

مشروع حيوان الكسلان والفكرة هي عمل حيوان غابة من موارد متوفرة في الطبيعه.

مشروع المنظر الطبيعي ( الغزالة) تتكون الغزالة من الحديد المسلح و مبطنة من الداخل بورق الجرائد والمظهر الخارجي يتكون من ورق الشجر.

‎فكره مشروع وحيد القرن الهندي المهدد بالانقراض حيث تم عمل نموذج ‎خامه الجسم بلف كوتشات عربيات ‎القرن من كوتش عجله، ‎الوجه من عجينه الورق و ورق الجرايد.

مشروع تنين كائن خرافي و تم تنفيذه بابسط الخامات الموجوده لأنه مشروع اعاده تدوير.

مشروع نحت اعدادى فنون (الباندا) وتم إختيار الباندا لانه من الحيوانات المهدده بالانقراض و لطبيعته المسالمه و المحبه، وتم اختيار خامه الاكياس البلاستيكية نتيجة لاضرارها لانه عند اعاده تدويره(recycling).

مشروع فرس النبي (Mantis) يعتمد فرس النبي في الطبيعة علي التمويه (camouflage) لاقتناص فريسته و حماية نفسه من الكائنات الاكبر لهذا فألوان فرس النبي تكون الوان عضوية مشابهة لالوان النباتات التي من الصعب تكوينها بالخامات الصناعية لذلك تم الاعتماد في هذا المشروع علي المواد العضوية وتم استخدام اوراق او قشر الذرة لإعطاء لفرس النبي الوان طبيعية عضوية مشابهة للونه في الطبيعة.

فكرة مشروع بهية لتجسيد الفخر بالمرأه المنتصرة علي مرض سرطان الثدي وتم استخدام اوراق شجر من شجرة "الجهنمية" لتناسق الوانه مع لوجو بهية و استمرارية بقائه "

تمثال :"لآخر نفس" الخامة: خردة الارتفاع :2.20م يجسد العمل محاربًا في وضع دفاع ،يرفض الاستسلام و يبقى مصممًا على خوض المعركة لنهايتها ، معبرًا بذلك عن بني الانسان ، فكلٌ منا محارب في معركته الخاصة المدعوة "بالحياة" ، فإذا احتملت المعركة الفوز او الخسارة كل ما علينا هو المثابرة حتى آخر نفس.

كذلك مشروع الفهد، مشروع للحربايات، مشروع النحلة .