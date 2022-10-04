تكريم الطلاب الفائزين فى المسابقة البحثية بمادة التربية الدينية المسيحية بالمنوفية

المنوفية -فريق المحافظات

أقامت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بالتعاون مع المنطقة الأزهرية ومطرانية المنوفية حفلا لتكريم الطلاب المسحيين الفائزين بأربعة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقة البحثية التي نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الكنيسة القبطية للعام الدراسي 2021/2022 .

حيث استقبل محمود الفولي مدير المديرية والدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وطارق سعد الدين وكيل المديرية فضيلة الشيخ سعيد الصباغ مدير المنطقة الأزهرية بالمنوفية ونيافة الحبر الجليل الأنبا بنيامين مطران المنوفية والقمص بولا وكيل مطرانية المنوفية بحضور عزت تادرس مشرف عام التربية الدينية المسيحية بديوان المديرية وعبده إبراهيم من رجال مطرانية المنوفية وبعض العاملين بديوان المديرية.

وخلال الاحتفالية تم تكريم الطلاب الفائزين وهم " الطالب أبانوب سامي جرجس الفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بإدارة سرس الليان التعليمية مستوى اول، الطالب أندرو ماهر شفيق كامل الفائز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية إدارة بركة السبع التعليمية المرحلة الثانوية، الطالبة إيزيس حليم عبد الملك الفائزة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية ادارة الباجور التعليمية معلمين، الطالب بافلي هاني كامل ذكي الفائز بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية ـ إدارة الباجور التعليمية مستوى ثان .

كما تم تكريم مشرفي مادة التربية الدينية المسيحية بإدارات الطلاب الفائزين وهم " آمال فهيم عوض عيسى مشرف التربية المسيحية بإدارة سرس التعليمية، مكرم بدير سليمان مشرف تدريس مادة التربية الدينية المسيحية بإدارة الباجور التعليمية، سمير سامي ميخائيل عطية مشرف تدريس مادة التربية الدينية المسيحية بإدارة بركة السبع التعليمية.

وفي نهاية الاحتفالية أهدى محمود الفولي درع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية للشيخ مدير المنطقة الأزهرية بالمنوفية ونيافة الحبر الجليل مطران المنوفية تقديرا لتشريفهما ديوان المديرية ومشاركتهما فرحة تكريم أبناء تعليم المنوفية و التقط الجميع صورا تذكارية مع مدير المديرية ومدير المنطقة الأزهرية بالمنوفية ونيافة الحبر الجليل مطران المنوفية.