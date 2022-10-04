"تعليم الإسكندرية" يوضح تفاصيل إخلاء مدرسة قاسم أمين الإعدادية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ،اليوم ،عن تفاصيل إخلاء مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات بإدارة الجمرك التعليمية.

وقال وكيل الوزارة أنه أصدر تعليماته أمس الاثنين، بإخلاء المدرسة بعد ورود تقرير من هيئة الأبنية التعليمية يفيد بأنه بمتابعة المدرسة تبيّن سقوط قشرة من المحارة بأحد الممرات، ولاصحة لما يتم تداوله بشأن سقوط جزء من المبنى أو انهيار أو ما شابه ذلك، علما بأن المعاينة تمت بعد انصراف الطالبات بالفترة المسائية .

وأوضح ( أبوزيد ) أنّ تقرير هيئة الأبنية وتقرير الإدارة التعليمية ورد إلينا في صباح اليوم، وحرصا على امن وسلامة الطالبات تم اتخاذ اللازم وإخلاء المبنى ونقل الطالبات إلى مدرسة إسماعيل صبري الرسمية لغات المجاورة لمدرسة قاسم أمين .

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