اليوم السابع
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الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:58 م
أكرم القصاص
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تعرف على قواعد التأشيرة الجديدة لدولة الإمارات العربية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 09:03 م
تعرف على قواعد التأشيرة الجديدة لدولة الإمارات العربية.. إنفوجراف قواعد التأشيرة الجديدة بالإمارات

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شهدت دولة الإمارات العربية أكبر تغييرات بسياسة الهجرة منذ سنوات، وذلك بعد دخول قواعد التأشيرات الجديدة حيز التنفيذ.

 

ومن بين التغييرات الرئيسية، التي وافق عليها مجلس الوزراء الإماراتى، تأشيرات زيارة أطول للسياح، وإقامة طويلة الأجل للمهنيين المهرة وسهولة الوصول إلى التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات، علما أنه لن يتم إلغاء تصاريح حاملي التأشيرة الذهبية الذين يقيمون خارج البلاد.

 

وسيحصل الأشخاص الذين ألغوا تأشيرات إقامتهم على فترة سماح مدتها ستة أشهر للبقاء في البلاد، حيث أنه كان يُسمح للأشخاص في السابق بشهر واحد فقط.

 

وتشمل التأشيرات الجديدة تصريح دخول قياسي لمدة 60 يوما، بدلاً من 30 يوما في الوقت الحالي، وتأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات تسمح للزوار بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 90 يوما على التوالى.

 

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