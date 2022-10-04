تجديد حبس سائق متهور صدم 3 أشخاص بالإسكندرية بعد ثبوت تناوله مواد كحولية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثان بالاسكندرية، تجديد حبس سائق سيارة ربع نقل 15 يومًا علي ذمه التحقيقات، بعد اتهامه باصابة 3 أشخاص نتيجة قيادة المتهورة أثناء تواجدة أسفل كوبري 45 وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة لفحصها.

تلقي اللواء خالد البروي، ير امن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود 3 مصابين أسفل كوبري جمال عبد الناصر، مع تقاطع شارع 45 بمنطقة العصافرة شرقي المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير المتهم، مقيم بالبحيرة بالسيارة قيادته "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه ، وحال مفادته لإحدى الدراجات النارية إصطدم بعدد 3 أشخاص تصادف مرورهم مما أسفر عن إصابة إثنين منهم بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأضافت التحريات أن المتهم كان فى حالة غير متزنه، وغارقًا فى دمائه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص وتبين عدم حمله رخصة قيادة وتسيير وعُثر بداخل السيارة على مواد كحولية، تم نقل المصابين بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.