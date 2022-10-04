بسبب وصلة هزار.. حبس عاطل أصاب صديقه بعيار نارى فى القاهرة 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة صديقه بعيار نارى بسبب وصلة هزار تطورات إلى مشادة كلامية ومشاجرة في منطقة حلوان.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة حيازة سلاح بدون تصريح، وعرض حياة مواطن للخطر.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاباً بطلق خرطوش بالقدم اليسرى إثر ادعاء مشاجرة.

وبانتقال قوات الأمن والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وآخر "له معلومات جنائية"، تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبط الطرف الثانى، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.