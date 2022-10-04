انخفاض قياسى فى أعداد المواليد بكوريا الجنوبية خلال يوليو.. وقفزة فى الوفيات

وكالات

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن عدد المواليد في البلاد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في يوليو الماضي، بينما قفزت الوفيات إلى مستوى قياسي في الشهر نفسه.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الوكالة، وُلِد ما مجموعه 20441 طفلا في يوليو، بانخفاض 8.6% عن العام الذي سبقه. وسجل الرقم أدنى مستوى له لأي شهر يوليو، منذ أن بدأت وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1981.

وواجهت كوريا الجنوبية انخفاضا مزمنا في معدل المواليد، حيث يتأخر أو يتخلى العديد من الشباب عن الزواج أو إنجاب الأطفال، في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المنازل، إلى جانب تغيير الأعراف الاجتماعية حول الزواج.

وبهذا تحطم البلاد الرقم القياسي الخاص بها لأدنى معدلات المواليد في العالم في العام الماضي.