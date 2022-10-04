اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

انخفاض قياسى فى أعداد المواليد بكوريا الجنوبية خلال يوليو.. وقفزة فى الوفيات

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 05:37 م
انخفاض قياسى فى أعداد المواليد بكوريا الجنوبية خلال يوليو.. وقفزة فى الوفيات كوريا الجنوبية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن عدد المواليد في البلاد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في يوليو الماضي، بينما قفزت الوفيات إلى مستوى قياسي في الشهر نفسه.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الوكالة، وُلِد ما مجموعه 20441 طفلا في يوليو، بانخفاض 8.6% عن العام الذي سبقه. وسجل الرقم أدنى مستوى له لأي شهر يوليو، منذ أن بدأت وكالة الإحصاء في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1981.

وواجهت كوريا الجنوبية انخفاضا مزمنا في معدل المواليد، حيث يتأخر أو يتخلى العديد من الشباب عن الزواج أو إنجاب الأطفال، في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع أسعار المنازل، إلى جانب تغيير الأعراف الاجتماعية حول الزواج.

وبهذا تحطم البلاد الرقم القياسي الخاص بها لأدنى معدلات المواليد في العالم في العام الماضي.

 

كوريا الجنوبية

المواليد فى كوريا الجنوبية

أعداد المواليد فى كوريا الجنوبية

الوفيات فى كوريا الجنوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة