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انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 08:00 ص
انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض أخر فى درجات الحرارة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.
 

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