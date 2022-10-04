المفوضية الأوروبية توافق على خطة يونانية بـ 800 مليون يورو لدعم الكهرباء

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية، بموجب قوانين مساعدة البلدان الأعضاء، على خطة يونانية بقيمة 800 مليون يورو لدعم قطاع الكهرباء والشركات التي تضررت من تداعيات الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة -في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات-:" إن العمليات العسكرية الروسية لاتزال تؤثر بالسلب على الاتحاد الأوروبي والاقتصاد اليوناني، بينما ستُساعد خطة ال 800 مليون يورو المعتمدة اليوم اليونان من دعم القطاعات والشركات المتضررة، لا سيما الصغيرة منها، من خلال ضمان إبقاء السيولة الكافية، ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة".

وكانت اليونان قد أخطرت المفوضية بخطتها التي تهدف إلى دعم مستهلكي الكهرباء غير المنزليين والمعرضين بشكل خاص للزيادات الحادة في أسعار الكهرباء الناجمة عن الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات المضادة ذات الصلة، وبموجب ذلك، سيكون الإجراء مفتوحًا للمستهلكين غير المنزليين للكهرباء، ممن لديهم إمدادات طاقة تصل إلى 35 كيلو فولت أمبير، اعتبارًا من أول أكتوبر الجاري فصاعدًا، لأجل دعم ما يصل إلى 2000 كيلو واط في الساعة استهلاك شهريًا.

وأُضيف أخيرًا: أنه بموجب هذا النظام، يحق للمستفيدين المؤهلين الحصول على مبالغ محدودة من المساعدات في شكل منح مباشرة، سيتم تحديدها وفقًا لسعر سوق الكهرباء بالجملة.