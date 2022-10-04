المستشار الألمانى: هناك استعداد للتعاون مع أمريكا ودول عربية لمواجهة أزمة الغاز

كتبت: هناء أبو العز

قال المستشار الألمانى أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن هناك استعداداً كبيراً للتعاون مع دول حليفة مثل أمريكا والنرويج ودول عربية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز.

وأضاف شولتز، في تصريحات صحفية، أنّ معظم الأموال المتاحة ضمن صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الوباء لم يتم صرفها بعد، وذلك رداً على سؤال عن إمكانية أنّ تعالج زيادة الديون المشتركة أزمة الطاقة.

وأضاف شولتز بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي في برلين: "لم يتم إنفاق هذه الأموال بشكل كبير بعد"، مشيراً إلى أنّ هذا الدعم يمكن أنّ يكون "فعالاً بشكل خاص" الآن بعد أن أعقبت أزمة أخرى جائحة كوفيد-19.

وأكد أن هناك استعداداً كبيراً للتعاون مع دول حليفة مثل الولايات المتحدة والنرويج ودول عربية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز.

وفي عام 2020، أبرمت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لم يسبق له مثيل لاقتراض 750 مليار يورو (743.48 مليار دولار) بشكل مشترك لصالح صندوق للمساعدة في مكافحة الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، والتصدي لتحديات تغير المناخ.