اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المستشار الألمانى: هناك استعداد للتعاون مع أمريكا ودول عربية لمواجهة أزمة الغاز

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:30 م
المستشار الألمانى: هناك استعداد للتعاون مع أمريكا ودول عربية لمواجهة أزمة الغاز المستشار الألمانى أولاف شولتز
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار الألمانى أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، إن هناك استعداداً كبيراً للتعاون مع دول حليفة مثل أمريكا والنرويج ودول عربية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز.
 
وأضاف شولتز، في تصريحات صحفية، أنّ معظم الأموال المتاحة ضمن صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الوباء لم يتم صرفها بعد، وذلك رداً على سؤال عن إمكانية أنّ تعالج زيادة الديون المشتركة أزمة الطاقة.
 
وأضاف شولتز بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الهولندي في برلين: "لم يتم إنفاق هذه الأموال بشكل كبير بعد"، مشيراً إلى أنّ هذا الدعم يمكن أنّ يكون "فعالاً بشكل خاص" الآن بعد أن أعقبت أزمة أخرى جائحة كوفيد-19.
 
وأكد أن هناك استعداداً كبيراً للتعاون مع دول حليفة مثل الولايات المتحدة والنرويج ودول عربية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الغاز.
 
وفي عام 2020، أبرمت 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اتفاقاً لم يسبق له مثيل لاقتراض 750 مليار يورو (743.48 مليار دولار) بشكل مشترك لصالح صندوق للمساعدة في مكافحة الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، والتصدي لتحديات تغير المناخ.

المستشار الالمانى

اولاف شولتز

امريكا

النرويج

ارتفاع سعر الغاز



الموضوعات المتعلقة

المستشار الألمانى أولاف شولتز يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:14 م

الرئيس السيسى يلتقى المستشار الألمانى أولاف شولتز فى برلين

الإثنين، 18 يوليه 2022 09:45 م

بايدن يلتقى المستشار الألمانى الجديد أولاف شولتز فبراير المقبل

الخميس، 27 يناير 2022 07:00 م

من انطوائى لثورى لمستشار ألمانيا.. 10 صور تروى التحولات الشخصية للرجل الآلى أولاف شولتز

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 05:58 م

ألمانيا تكتب نهاية عهد المرأة الحديدية.. البوندستاج يعلن رسميا أولاف شولتز المستشار التاسع للبلاد.. مفاوضات ماراثوانية أنجبت ائتلافا وعد بتعزيز الاستثمار الأخضر.. وموجة وحشية لكورونا تستقبل الحكومة الجديدة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 04:03 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة