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المرور يضبط 27 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:32 ص
المرور يضبط 27 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة رادار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (121925) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (27624) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (2515) مخالفة السير بدون تراخيص و(5) دراجات نارية مخالفة، و(23) مخالفة موقف عشوائى و(13) مخالفة شروط الترخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 
 

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