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المدينة الذهبية بمصر مرشحة للفوز بجائزة فى المعرض المتوسطى للسياحة بإيطاليا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:41 ص
المدينة الذهبية بمصر مرشحة للفوز بجائزة فى المعرض المتوسطى للسياحة بإيطاليا المدينة الذهبية المفقودة - الأقصر
فاطمة شوقى

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قالت وكالة أنسا الإيطالية، إن المدينة الذهبية فى مصر، التى تم اكتشافها مؤخرا، مرشحة للفوز بجائزة فى المعرض المتوسطى للسياحة الثقافية الذى يعقد خلال الاحتفال بالنسخة الثامنة من جائزة الاكتشاف الاثرى الدولية فى مدينة بايستوم فى الفنرة بين 27 إلى 30 أكتوبر.

 

وأشارت الوكالة إلى أن المدينة الذهبية بقيت تحت الرمال منذ آلاف السنين، وهى أكبر مدينة تم العثور عليها فى مصر فى حالة تحفظ وبجدران شبه كاملة، وعثر عليها فريق زاهى حواس، الذى كانن يبحث بالفعل عن معبد توت عنخ آمون.

 

وتسمى المدينة صعود آتون الذى يعود تاريخها إلى عهد الملك امنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ امون أى منذ 3000 عاما تقريبا.

 

وأضافت الوكالة أن المدينة هى أكبر مستوطنة إدارية وصناعية فى عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر، حيث عثر بالمدينة على منازل يصل ارتفاع بعض جدرانها إلى نحو 3 أمتار ومقسمة إلى شوارع.

 

تشير النقوش الهيروغليفية إلى أن المدينة كانت تسمى تجين آتون، أو آتون "المبهرة" وأن أسسها جد توت عنخ آمون، أمنحتب الثالث. المشهود لها بـ "مدينة الذهب المفقود": قال حواس "اطلقت عليها هذا الاسم لأنها تأسست فى العصر الذهبى لمصر".

 

 تحتوى الغرف على أشياء تتعلق بالحياة اليومية: حلقات، وجعران، ومزهريات خزفية، وطوب طينى مع أختام أمنحتب الثالث، بالإضافة إلى مخبز به أفران وأطباق.

 


المدينة الذهبية

الاقصر

مصر القديمة

ايطاليا

معرض

السياحة



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