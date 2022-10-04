المحكمة الاتحادية بالعراق: وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات أهم سبل الديمقراطية

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أكدت المحكمة الاتحادية في العراق أن وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هي أهم سبل تحقيق الديمقراطية.



وذكرت المحكمة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء أن المبادئ الخاصة بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا تؤكد أنه من أهم السبل لتحقيق الديمقراطية هو إيجاد هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية وعدم التدخل بشأنها من قبل سلطات الدولة أو الكتل السياسية وأن جعل مرجعية تلك الهيئة للجهات السياسية المشاركة في العملية السياسية يفقدها حياديتها واستقلالها.



وأضافت أن حق التصويت والانتخاب والترشح من الحقوق المكفولة بموجب الدستور، وعلى السلطات كافة توفير السبل اللازمة لضمان تمتع المواطن بها وبخلافه تفقد العملية الانتخابية قيمتها الديمقراطية، ويمثل ذلك خروجا على الدستور وتفقد السلطات شريعة وجودها التي تستمد من الشعب استنادا لأحكام المادة (5) من دستور العراق لعام 2005.



وشددت على أن عدم ضمان حق الشعب في التصويت والانتخاب والترشح يفقد العملية السياسية مقوماتها الدستورية، ويؤثر على مدى مشاركة المواطنين في الانتخابات من عدمه، مؤكدة أن الانتخابات يجب أن تكون ساحة للتنافس بين الأفكار والمبادئ الوطنية التي تمس الدولة والمواطن، وضمان الحقوق الدستورية لكافة مكونات الشعب العراقي بعيدا عن التنافس السلبي الذي يقوم على اتباع كافة الطرق لغرض الوصول إلى السلطة لتحقيق المصالح الشخصية.