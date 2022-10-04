المترو: انتظام الحركة بالخط الأول.. وفتح الأبواب بالقوة أخر بعض القطارات

كتب سيد الخلفاوى

شهد الخط الأول ل مترو الأنفاق "المرج - حلوان" ازدحاما كبيرا ونتيجة لقيام بعض الركاب بتعليق غلق باب احد القطارات ما أدى لتأخر تحركه لدقائق وعادت الحركة بالخط لطبيعتها حسب ما اكده مصدر بشركة المترو.

وناشدت إدارة مترو الأنفاق الركاب بالالتزام بسلوكيات ركوب القطار، وعدم التدافع او استخدام الايدى فى فتح الأبواب، وهو ما يعرض سلامتهم للخطر ويؤثر على حركة مسير القطارات.

وفى السياق قدمت إدارة مترو الأنفاق اشتراكات مدعمة للطلبة تصل نسب التخفيض على اشتراك الطلاب 98%، وتصل قيمة الاشتراك لاستقلال 3 مراحل 33 جنيها، والاشتراك لاستقلال 4 مراحل 41 جنيها.