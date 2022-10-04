المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يبدأ جولة تشمل كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر يتوجه إلى كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا في الفترة من 3 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن زيارة هامر إلى المنطقة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الأمريكية المستمرة لتحقيق وقف فوري إلى الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا ودعم إطلاق محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي.

وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي بمسؤولي الحكومة الكينية لبحث سبل السلام وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأضافت أن هامر سيتوجه إلى بريتوريا للقاء مسؤولين حكوميين في جنوب إفريقيا من أجل دفع الجهود لدعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مضيفا أنه سيختتم الزيارة الإفريقية في أديس أبابا بلقائه مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومسؤولي الأمم المتحدة وشركاء آخرين لتقديم المساعدة الإنسانية استجابة للنزاع في شمال إثيوبيا وتقديم الإغاثة من الجفاف.