اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 08:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يبدأ جولة تشمل كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:00 ص
المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يبدأ جولة تشمل كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا الخارجية الامريكية
اش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الإثنين أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر يتوجه إلى كينيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا في الفترة من 3 إلى 18 أكتوبر الجاري.
 
وذكر الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية أن زيارة هامر إلى المنطقة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الأمريكية المستمرة لتحقيق وقف فوري إلى الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا ودعم إطلاق محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي.
 
وأوضحت أنه من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي بمسؤولي الحكومة الكينية لبحث سبل السلام وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
 
وأضافت أن هامر سيتوجه إلى بريتوريا للقاء مسؤولين حكوميين في جنوب إفريقيا من أجل دفع الجهود لدعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مضيفا أنه سيختتم الزيارة الإفريقية في أديس أبابا بلقائه مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومسؤولي الأمم المتحدة وشركاء آخرين لتقديم المساعدة الإنسانية استجابة للنزاع في شمال إثيوبيا وتقديم الإغاثة من الجفاف.

الخارجية الأمريكية

القرن الأفريقى

مايك هامر

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة