المؤبد لعامل لحيازته ترسانة أسلحة والإتجار بالمواد المخدرة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى ومحمد عبدالواحد بحيري، وخالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، وحامد حجازى، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامه بحيازة ترسانة اسلحة وطلقات لذات الاسلحة موضوع الاتهام والاتجار في المواد المخدرة دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 18200 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2037 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، ان المتهم حامد عبد الهادي محمد عبد السلام - 28 سنة - عامل - مقيم ام بيومى _ دائرة قسم اول شبرا الخيمة، حاز و أحرز بقصد الاتجار جوهرا محدرة مواد من مشتقات مجموعة IMDAZOL CARBOXAMIDES في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما حاز و أحرز بقصد الاتجار جوهرة محدرة مواد من مشتقات مجموعة INDOL CARBOXAMIDES في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

وتابع امر الاحالة ان المتهم حاز واحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة - ثلاثة بنادق اليه - مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.

وحاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة - مسدسين - على النحو الثابت بالتحقيقات، وحاز واحرز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "عدد (5 ) بنادق خرطوش بماسورة واحدة - (11) فرد خرطوش بماسورة واحدة - ( 3 ) فرد خرطوش بماسورتين - على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز و أحرز ذخائر" عدد 955 طلقة عيار 7.62× 39 مم - مما تستعمل على الاسلحة النارية موضوع الاتهام الثابت مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو الثابت بالتحقيقات.

حاز وأحرز ذخائر - عدد ( 195) طلقة عيار 9 مم " مما تستعمل على الاسلحة النارية موضوع الاتهام الرابع على النحو الثابت بالتحقيقات

وحاز و أحرز ذخائر " عدد ( 311 ) طلقة عيار 12 مما تستخدم على الاسلحة النارية موضوع الاتهام الخامس حال كونهم غير مرخصاً له في حيازته أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حاز واحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة - الكيتامين " في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وحاز و أحرز بغير ترخيص سلاحا ابيضا " صديري واقي من الرصاص" - على النحو المبين بالتحقيقات.