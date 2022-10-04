الكنيسة تصلى قداس تذكار مطران أسوان الراحل فى الخطاطبة

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا ديسقوروس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، والأنبا توماس الأسقف العام للشئون الديرية، القداس الإلهى للذكرى الأولى لرحيل مثلث الرحمات الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان وكوم امبو وإدفو ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو السابق.

وأقيم القداس فى مزرعة دير القديس الأنبا باخوميوس بالخطاطبة، وشارك فى الصلاة عدد من الآباء الكهنة والرهبان وطالبي الرهبنة.

وشارك أشرف عطية محافظ أسوان، فى مراسم تأبين الفقيد الراحل الأنبا هدرا بمقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، وذلك فى ضيافة نيافة الأنبا بيشوى أسقف إبراشية أسوان وتوابعها ، بجانب القيادات الدينية والأمنية والرقابية والبرلمانية والتنفيذية.

وأكد محافظ أسوان، فى كلمته، أن مراسم تأبين هذه الشخصية العزيزة على قلوبنا جميعاً بعد مرور عام تؤكد على هذه القامة والقيمة الدينية والوطنية العظيمة، والذى سيكمل مسيرته بكل تفانى وإخلاص وعطاء نيافة الأنبا بيشوى الذى تولى مهام إيبارشية أسوان لينجح في وقت قصير في دعم أواصر المحبة بروحه السمحة والودوده.



تذكار رحيل الأنبا هدرا