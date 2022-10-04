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العملية الأكبر منذ 75 عاما.. هدم مصنع صلب ببريطانيا بـ1.6 طن متفجرات.. فيديو

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 11:23 ص
العملية الأكبر منذ 75 عاما.. هدم مصنع صلب ببريطانيا بـ1.6 طن متفجرات.. فيديو عملية هدم المبنى
كتب: إيهاب محمد

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هُدم مصنع صلب سابق فى بلدة ردكار فى مقاطعة يوركشير شمال شرقي إنجلترا، فيما يعتقد أنه أحد أكبر عمليات الهدم المتفجرة في المملكة المتحدة، حيث استعانت السلطات البريطانية بالمتفجرات من أجل تدمير المصنع المهجور، فى أكبر عملية من نوعها في تاريخ البلاد حديثا.

تقرير جارديان
تقرير جارديان

ووثقت الكاميرا لحظات تداعي المصنع الضخم الذي يصل طوله إلى 64 مترا، واستخدم في عملية التفجير 1.6 طن من المتفجرات، وفقا لموقع " ذا جارديان".

وكان الشخص الذي ضغط على زر التفجير، رئيس بلدية تقع ردكار في حدودها، يدعى بن هوشين، وتم ذلك أمام حشد من المتفجرين، وقال هوشين: "كل عملية هدم تطال مصنع صلب سابق في الموقع لحظة حلوة ومرة في الوقت ذاته، لأنها لعبت دورا كبيرا في تشكيل مجتمعاتنا وشعبنا وهويتنا لعقود".

هدم المبنى
هدم المبنى

وتابع: "بينما نتذكر ماضينا، لا ينبغي أن نتجاهل سبب قيامنا بهذا (هدم المصنع)"، مشيرا إلى أنه قطع وعدا ببناء مستقبل أفضل للسكان، وتحدث عن بناء مشاريع جديدة في المكان مثل محطة لإنتاج الطاقة وتخزينها، وتعد هذه أكبر عملية هدم في بريطانيا تتم عبر المتفجرات منذ نحو 75 عاما.

 

وأغلق مصنع الصلب في ردكار في عام 2015، بعد أن ظل مفتوحا قرابة 98 عاما، زوّد خلالها الكثير من المشاريع بالصلب مثل جسر مدينة سيدني الأسترالية، وتوقف الإنتاج في المصنع في نفس الشهر الذي شهد تبخر الآمال بشرائه مجددا.


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