العملية الأكبر منذ 75 عاما.. هدم مصنع صلب ببريطانيا بـ1.6 طن متفجرات.. فيديو

هُدم مصنع صلب سابق فى بلدة ردكار فى مقاطعة يوركشير شمال شرقي إنجلترا، فيما يعتقد أنه أحد أكبر عمليات الهدم المتفجرة في المملكة المتحدة، حيث استعانت السلطات البريطانية بالمتفجرات من أجل تدمير المصنع المهجور، فى أكبر عملية من نوعها في تاريخ البلاد حديثا.

ووثقت الكاميرا لحظات تداعي المصنع الضخم الذي يصل طوله إلى 64 مترا، واستخدم في عملية التفجير 1.6 طن من المتفجرات، وفقا لموقع " ذا جارديان".

The biggest controlled explosion in the country for 75 years, we’re told. The BOS plant at Redcar’s former steelworks brought down by 1.6 tonnes of explosives. pic.twitter.com/qG9DxIyeTe