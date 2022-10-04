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العربية: استقالة مدير البنك المركزى الأوكرانى من منصبه

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:29 م
العربية: استقالة مدير البنك المركزى الأوكرانى من منصبه الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، استقالة مدير البنك المركزى الأوكرانى من منصبه.

 

وفى وقت سابق، قال وزير الزراعة الروسى دميترى باتروشيف، الثلاثاء، إنه من المتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بنحو 5 ملايين طن سنوياً بفضل ضم 4 مناطق أوكرانية.

 

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء عنه قوله "بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 5 ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضاً أننا سنحصل على محاصيل أخرى".


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