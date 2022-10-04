العثور على حفرة بعمق 10 أمتار أسفل منزل مواطن نقب عن الآثار بالتبين

واصلت وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بالطابق الأرضى داخل العقار "ملكه "، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 10 أمتار – أدوات ومعدات التنقيب، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.